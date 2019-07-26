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26.07.2019 - 13:26

Kredi vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon!

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Kredi vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon!

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca kredi notu düşük kişilere kredi verme vaadiyle ve konteyner satışıyla ilgili yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanması için Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 1 hard disk, 22 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 flaş bellek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

2,5 metrelik kara yılan korkuttuMersin'in Silifke ilçesinde bir limon ağacında görülen 2,5 metre uzunluğundaki kara yılan, çevredeki vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden alınan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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