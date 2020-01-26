Kredi yolsuzluğuna bile adı karışmış

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında düzenlenen iddianameden detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ederken, Altaylı’nın geçmişte Papa’ya ve Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’a suikast organizasyonu ile kredi dolandırıcılığına karıştığı iddiaları da gündeme geldi. Bir Türk bankasının Almanya’daki şubesine başvurarak 17 Mart 1998’de 150 bin 677 mark kredi çeken Altaylı, krediyi geri ödemezken, bankaya sahte adres gösterdiği ortaya çıktı. Altaylı’nın, 1980 öncesinde Almanya’da açtırılan banka hesaplarının koordinasyonundan sorumlu olduğu, MHP davası delilleri arasında da yer almıştı.

1974’te MİT’ten uzaklaştırılan, SSCB’nin “1. Derece Devlet Düşmanları” listesinde yer alan Altaylı, Almanya’daki Türk Federasyonu Genel Müfettişliği görevine atandı.

Banka parayı alamadı

Bir Türk bankasının Almanya’daki şubesine başvurarak 17 Mart 1998’de 150 bin 677 mark kredi çeken Altaylı, o dönem adres olarak Adana Ceyhan’daki Muradiye Mahallesi Çıkmaz Sokak’ı gösterdi. Altaylı adres bilgilerinde hiçbir kapı numarası vermedi. Krediyi geri alamayan banka ise Altaylı hakkında Almanya’da alacak davası açarken, davaya bakan Alman mahkemesi bankanın alacaklı olduğu yönünde karar verdi. Dosya Ceyhan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi ancak o dönem üç yıl süren aramalara rağmen Altaylı bir türlü bulunamadı.

Altaylı’ya yönelik iddialar Papa’ya, Mehmet Ali Ağca tarafından düzenlenen suikast girişimi sonrası da gündeme geldi. Almanya’da Türk Federasyonu Başkanı Musa Serdar Çelebi’nin Ağca ile ilişkileri üzerinden suçlanan Altaylı’nın, Papa’ya suikastın arkasındaki isimlerden biri olduğu öne sürülmüş, Altaylı’nın CIA bağlantılı olduğu iddia edilmişti. Papa suikastını soruşturan İtalyan Savcı İlario Martella, Altaylı’nın Musa Serdar Çelebi’nin yardımcısı olarak görev yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasını talep ederken, o dönemki Sovyet basınında ise suikastı düzenleyen isim olarak Altaylı’nın adı öne sürülmüştü. ‘Literaturnaya Gazeta’da “Papa suikastını organize eden, CIA ajanı Ruzi Nazar ile eski MİT’çi ve Nazar’a çalışan Enver Altaylı’dır” başlıklı bir yazı kaleme alınırken, Fransız avukat Christian Roulette ise kaleme aldığı kitapta, Nazar’ın Enver Altaylı ile temasta olduğunu ve suikastın organizasyonunda bu ikilinin kilit rol oynadığı iddia edilmişti.

Altaylı’ın ismi Papa suikastından yıllar sonra bu kez Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov’a yönelik suikast girişiminde gündeme geldi. Özbek İnterpolü Türk İnterpolü’ne resmi yazı göndererek suikastı organize ettiği öne sürülen Enver Altaylı hakkında bilgi istemişti.

Nazar hakkında kitap yazmıştı

Eski MİT’çi Enver Altaylı, Türkiye’de çok uzun yıllar CIA adına casusluk yapan Ruzi Nazar’ın anılarını 2013 yılında kaleme alırken, “Ruzi Nazar: CIA’nın Türk Casusu” isimli kitap baskıdan önce hukuki sorun doğurmaması için “National Security Act” (Ulusal Güvenlik Anlaşması) gereği New York’taki bir hukuk bürosundan CIA’nın basın dairesine gönderilmişti. Nazar’ın anıları, ulusal güvenliği tehdit unsuru incelemesinden geçtikten sonra basılırken, bu durum tartışma yaratmıştı.