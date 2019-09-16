Krep nasıl yapılır? İşte krep tarifi, yapımı ve malzemeleri

Krep Fransızcadan gelen bir kelime olarak bilinse de benzer tarifler Anadolu’da yıllardır yapılmaktadır. Anadolu’da bu tarife ‘akıtma’ adı verilmiştir. Akışkan bir hamur yapısına sahip olan krep özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez tariflerinden biridir.



Krep Tarifi İçin Malzemeler



• 2 adet yumurta

• 2 su bardağından az un

• 1 su bardağı su

• 1 su bardağı süt

• 1 çay kaşığı tuz

• Pişirmek için tereyağı ya da sıvı yağ

Krep Yapılışı



Krep tarifi için un, süt ve su ile iyi karıştırılmış ve topaklanma yapmayan bir karışım hazırlanır. Hazırlanan karışım içerisine yumurtalar eklenerek karıştırılmaya devam edilir, kek hamurundan daha akışkan bir kıvam elde edilmelidir. Karışım elde edildikten sonra teflon bir tavaya sıvı yağ dökülür ve sıvı yağ biraz kızdırılır. Daha sonra bir kepçe yardımı ile tavaya karışımdan bırakılır ve iki tarafı hafif olacak şekilde pişirilir. Karışım bitene kadar bu şekilde yapılmaya devam edilir. Krep tarifi ve uygulaması bu şekilde şimdiden afiyet olsun...



Krep Hamuru İçin Püf Noktalar



• Krep hamuru dikkatle yapılmalıdır. Lezzetli krep için hamurun akışkan olmasına dikkat edilmelidir.

• Krep için bir diğer püf nokta ise ocağın ayarlanmasıdır. Ocak ne çok kısık ne de çok açık olmamalıdır. Krep döküldüğünde hafifçe kızaracak şekilde ayarlanmalıdır. Aksi halde krep yanabilir ve istenilen şekilde olmaz.

• İlk kepçede konulan krep biraz geç pişecektir. Daha sonra konulan kepçelerdeki krep karışımı daha çabuk pişeceği için zaman ayarlaması iyi yapılmalıdır.

• Krep için konulan ilk kepçede karışımın suyunu çektiğini gördüğünüz anda çevirmelisiniz.

• Krep çevirmek için kullanılan en pratik yöntem spatula kullanımıdır.

Krep tarifi ile başka tarzda lezzetler de oluşturabilmeniz mümkündür. Örneğin; tavuklu, kıymalı, etli, sebzeli ve peynirli krep yapımı da mümkündür. Farklı tarzda krep tarifleri için iç harcınızı hazırlayıp önceden hazırladığınız krep karışımına bu harcı eklemeniz yeterli olacaktır. Dünyanın pek çok ülkesinde benzer örnekleri bulunan krep mutfakların vazgeçilmezi olmaya aday. Afiyet olsun!