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08.09.2019 - 12:43| AA

'Kripto' öğretmen gözaltına alındı!

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddia edilen öğretmen gözaltına alındı

'Kripto' öğretmen gözaltına alındı!

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında bir öğretmen gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen ve öğretmen olduğu öğrenilen S.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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