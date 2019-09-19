Kritik yasalar için ‘uzlaşı’ stratejisi

AK Parti, yeni yasama yılında hayata geçirmeyi düşündüğü kritik düzenlemeler için muhalefetle uzlaşı stratejisi izleyecek. AK Parti kurmaylarının Milliyet’e aktardığı değerlendirmelere göre, seçim sonuçlarına ilişkin analizlerinde seçmenin siyasette “kutuplaşma değil uzlaşma” beklentisinde olduğu tespitini yapan AK Parti, bu doğrultuda 1 Ekim’de açılacak olan Meclis çalışmalarında muhalefetle diyaloğa ağırlık verecek. AK Parti, özellikle toplumda destekleyenler kadar tepki gösterenlerin de olacağı yasal düzenlemeler konusunda ittifak ortağı MHP’nin yanısıra, diğer siyasi parti gruplarının da desteğini almaya çalışacak. AK Parti, uzlaşı ve diyalog arayışına yönelik ilk iyi niyet adımını da 1. yargı paketi için atacak.

Yaklaşık 30 madde var

AK Parti, Yargı Reformu Stratejisi hedefleri doğrultusunda, düşünce ve ifade özgürlüğünü güvence altına almayı hedefleyen, tutuklamada keyfiliği önlemeyi ve süreyi sınırlamayı öngören değişiklikler içerdiği belirtilen 1. yargı paketini önümüzdeki günlerde muhalefet partileri nezdinde “görücüye” çıkaracak.

AK Parti grup yönetimi, yaklaşık 30 maddenin yer alacağı öne sürülen 1. paket için muhalefet partilerinin kapısını çalmadan önce dün hukukçu vekillerle taslak üzerine kendi için çalışmasına başladı. Bir iki gün süreceği ifade edilen bu çalışmanın ardından AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın, muhalefet parti gruplarıyla temasa geçmesi bekleniyor.

‘İnfaz’ pakette yok

AK Parti muhalefetle uzlaşı arayışı statejisini, uzun süredir üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü kritik bazı yasalar için de uygulayacak. Parti kurmaylarının aktardığına göre, MHP’nin ısrarla talep ettiği, kamuoyunda “af düzenlemesi” olarak nitelendirilen infaz sistemiyle ilgili düzenlemeler 1. yargı paketine konulmadı. İnfazla ilgili değişikliklerin ilk etapta ayrı bir yasa teklifi olarak Meclis’e sunulması düşünülürken, kamuoyundaki olası olumsuz yansımalar da dikkate alınarak, bu konuda da muhalefetle iş birliği arayışına girilmesi benimsendi.

Parti kurmayları Milliyet’e, “İnfazla ilgili düzenleme ancak partiler arası bir uzlaşma mümkün olursa gündeme gelir” vurgulamasını yaptılar. İnfaz düzenlemesinin yanı sıra hayvan hakları ve nafakayla ilgili yasal düzenlemeler konusunda da muhalefetle dirsek temasında olunacağını ifade ettiler.