Kuaförde eroin, animasyon ekibinde afyon sakızı

Bir kuaför salonunda uyuşturucu hap depolandığını belirleyen ekipler, adrese yaptıkları baskında 30 kilo tutarında 150 bin adet ekstasy hap ele geçirdi.



Yağa sarılı eroin



Yurtdışından getirildiği belirlenen hapların sahibi ve dağıtıcısı olarak belirlenen biri kadın 6 İranlı gözaltına alındı.



Uyuşturucu nakli yaptığı belirlenen bir otomobili takibe alıp operasyon düzenleyen ekipler, aracın torpidosunda hidrolikli sistemle oluşturulmuş özel bölmede saklı 30 kilo eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün verdiği bilgi sonrası Esenyurt’ta park halindeki bir TIR’a da baskın yapıldı. Yurtdışından gelip İstanbul’a yeni giriş yapan TIR’ın özel bölmesinde gress yağına sarılı paketler halinde 125 kilo eroin bulundu.









Bir hafta içerisinde 155 kilo eroin, 150 bin ekstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skunk, 8 kilo Afyon sakızı ile 10 kilo kokain maddesinin ele geçirildiği operasyonların dikkat çeken bir başkası ise Silivri-Çatalca karayolunda gerçekleşti. 5 Eylül günü gerçekleşen operasyonda, İstanbul- Edirne istikametinde seyreden ve yol uygulaması yapan polisleri görünce kaçmaya çalışan TIR’ı kovalayan ekipler, kaçarken 10 kilo kokaini seyir halindeki araçtan atan TIR şoförünü gözaltına aldı. Ayrıca Bahçelievler’de bir eve düzenlenan baskında da 70 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı. 6 ayrı operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin tamamı tutuklandı.



Animasyon ekibine okul önünde baskın









Ekiplerin 3. operasyonu ise Beylikdüzü’nde bir animasyon ekibine yapıldı. Okul önünde uyuşturucu satışı yaptığı ve yapacağı belirlenen şebekeye baskın yapan ekipler, lise ve ortaokul öğrencilerine uyuşturucu satan şebekeyi çökertti. Animasyon kıyafetleri giyerek okul önlerinde afyon sakızı sattığı belirlenen şebekeye yapılan baskında 8 kilo afyon sakızı ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.