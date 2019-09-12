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12.09.2019 - 07:50| FERİT ZENGİN İstanbul

Kuaförde eroin, animasyon ekibinde afyon sakızı

Uyuşturucu çeteleriyle mücadelesini sürdüren İstanbul Narkotik ekipleri, 1 Eylül ile 9 Eylül tarihleri arasında şehir genelinde 6 ayrı operasyon düzenledi. Uluslararası bağlantıları bulunan şebekelerin, yurt dışından getirttikleri yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine başlatılan çalışmalarda 12 ilçede belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Kuaförde eroin, animasyon ekibinde afyon sakızı

Bir kuaför salonunda uyuşturucu hap depolandığını belirleyen ekipler, adrese yaptıkları baskında 30 kilo tutarında 150 bin adet ekstasy hap ele geçirdi.

Yağa sarılı eroin

Yurtdışından getirildiği belirlenen hapların sahibi ve dağıtıcısı olarak belirlenen biri kadın 6 İranlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu nakli yaptığı belirlenen bir otomobili takibe alıp operasyon düzenleyen ekipler, aracın torpidosunda hidrolikli sistemle oluşturulmuş özel bölmede saklı 30 kilo eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün verdiği bilgi sonrası Esenyurt’ta park halindeki bir TIR’a da baskın yapıldı. Yurtdışından gelip İstanbul’a yeni giriş yapan TIR’ın özel bölmesinde gress yağına sarılı paketler halinde 125 kilo eroin bulundu.

Kuaförde eroin, animasyon ekibinde afyon sakızı



Bir hafta içerisinde 155 kilo eroin, 150 bin ekstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skunk, 8 kilo Afyon sakızı ile 10 kilo kokain maddesinin ele geçirildiği operasyonların dikkat çeken bir başkası ise Silivri-Çatalca karayolunda gerçekleşti. 5 Eylül günü gerçekleşen operasyonda, İstanbul- Edirne istikametinde seyreden ve yol uygulaması yapan polisleri görünce kaçmaya çalışan TIR’ı kovalayan ekipler, kaçarken 10 kilo kokaini seyir halindeki araçtan atan TIR şoförünü gözaltına aldı. Ayrıca Bahçelievler’de bir eve düzenlenan baskında da 70 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı. 6 ayrı operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Animasyon ekibine okul önünde baskın

Kuaförde eroin, animasyon ekibinde afyon sakızı



Ekiplerin 3. operasyonu ise Beylikdüzü’nde bir animasyon ekibine yapıldı. Okul önünde uyuşturucu satışı yaptığı ve yapacağı belirlenen şebekeye baskın yapan ekipler, lise ve ortaokul öğrencilerine uyuşturucu satan şebekeyi çökertti. Animasyon kıyafetleri giyerek okul önlerinde afyon sakızı sattığı belirlenen şebekeye yapılan baskında 8 kilo afyon sakızı ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
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