Kuaförüm Sensin kim elendi? Bu hafta Kuaförüm Sensin'de kim birinci oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışması haftanın final bölümüyle ekrana geldi. Jüri tarafından en güzel saç ve mayaj seçilen bve puanlandırılan Kuaförüm Sensin'de eleme heyecanının üzerine stres dolu dakikalarda yaşandı. Haftanın birincilik heyecanı yaşanırken, aynı zamanda eleme günü sebebiyle hüzünlü anlarda yaşandı. Peki Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin'de kim birinci oldu?

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışmasında bu haftanın elenen takımı 71 puanla Veli ve Neslihan oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin'de haftanın birincisi Sevcan ve Melek oldu.