Kuaförüm Sensin kim elendi? Kim birinci oldu? (22 Kasım)

Hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasında bugün eleme var. 4 takım yine hünerlerini gösterip en yüksek puanı almak için yarışacak. Jürülerin oylarıyla birlikte bir takım birinci olacak; bir takım da yarışmaya veda edecek.

KUAFÖRÜM SENSİNDE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışması devam ediyor. Henüz finale geçilmiş değil. Birinci ve sonuncu belli olduğunda birazdan haberimizden öğrenebilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!