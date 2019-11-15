15.11.2019 - 16:16 |
Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin yarışmasında bugün kim gitti?
Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın finali yaşandı ve elenen isim belli oldu. Kuaförüm Sensin yarışmasını takip edenler, kimin elendiğini merak ediyor. SHOW TV'de ekrana gelen Kuaförüm Sensin'den bu hafta elenen isim...
Hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasında hangi yarışmacı elendi? Her gün saç modelleri ve makyajların yarıştığı Kuaförüm Sensin'de yarışmaya kim veda etti? Hafta içi günlük puanlamaların toplamı sonrasında Cuma günleri final heyecanı yaşanan Kuaförüm Sensin final günü detayları haberimizde...
KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?
Kuaförüm Sensin yarışmasının final heyecanı yaşandı. Kuaförüm Sensin 15 Kasım Cuma günü elenen isimleri Koray ve Sevil oldu.
'Dipsiz Göl' yok olduGümüşhane'de, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda bulunan, kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazı tamamlandıktan sonra ekipler alandan ayrıldı. Valiliğin, alanın eski haline getirildiği açıklamasını yaptığı Dipsiz Göl'ün toprakla doldurulduğu görüldü.