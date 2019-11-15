Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin yarışmasında bugün kim gitti?

Hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasında hangi yarışmacı elendi? Her gün saç modelleri ve makyajların yarıştığı Kuaförüm Sensin'de yarışmaya kim veda etti? Hafta içi günlük puanlamaların toplamı sonrasında Cuma günleri final heyecanı yaşanan Kuaförüm Sensin final günü detayları haberimizde...

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışmasının final heyecanı yaşandı. Kuaförüm Sensin 15 Kasım Cuma günü elenen isimleri Koray ve Sevil oldu.