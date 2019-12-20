Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim birinci oldu?
Kuaförüm Sensin yarışmasında bu hafta elenen takım belli oldu. SHOW TV'de ekrana gelen Kuaförüm Sensin yarışmasında en güzel saç ve makyajı yapan isimler haftanın birincisi olurken, en kötü saç ve makyajı yapan takım yarışmaya veda etti. Peki Kuaförüm Sensin yarışmasında bu hafta kim elendi? Kuaförüm Sensin kim gitti?
Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın finali bugün ekrana geliyor. En doğru saçı ve en doğru makyajın yapılmasını isteyen jüri bu hafta hangi yarışmacıyı beğenecek? Hangi yarışmacıyı eleyecek? Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı Kuaförüm Sensin'de kim elendi? İşte 20 Aralık Cuma günü Kuaförüm Sensin son yaşananlar...
KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?
Kuaförüm Sensin yarışmasında bu hafta bir ilk yaşandı ve haftanın Üçüncü ve dördüncüsü eşit puan aldı. Hasan ve Buse / Betül ve Şükran takımları aynı puan alarak haftanın sonunculuğunu paylaştı.
KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?
23 Ağustos 1980'de İzmir'de doğan Gözde Kansu oyuncu.Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.
Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.
Filmografisi
1995 Çiçek Taksi
1999-2003 Ayrılsak da Beraberiz Öğretmen
2000 Abuzer Kadayıf Plajdaki kız Sinema Filmi2000 Üzgünüm Leyla
2002 En Son Babalar Duyar Defne'nin Arkadaşı
2002 Yeter Anne Deniz
2003 Kurşun Yarası Nefise
2004 Mürüvvetsiz Mürüvvet
2004 Canım Benim
2005 Kısmet Ebru
2005 Haylaz Babam Sekreter Yasemin
2006 Cemile Elvan
2007-2008 Dudaktan Kalbe Nimet Başar Altuğ
2008 Issız Adam Sinem
2009 Aşk Üçgeni Zeynep/Tuana
2009 Bahar Dalları Emine
2009 Neşeli Hayat
2010 Hanımın Çiftliği Seher
2011 Al Yazmalim Helin Sezaioğlu
2011 Cast-ı Olanmı Var
2013 Kutsal Bir Gün Burcu
2014 Ankara'nın Dikmeni Tilbe
2015 Geçmiş Esin
2015 Medcezir Olcay Hanım
2016-2017 İçerde Yeşim Duman
2018 Sen Anlat Karadeniz Eyșan