Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim birinci oldu?

Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın finali bugün ekrana geliyor. En doğru saçı ve en doğru makyajın yapılmasını isteyen jüri bu hafta hangi yarışmacıyı beğenecek? Hangi yarışmacıyı eleyecek? Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı Kuaförüm Sensin'de kim elendi? İşte 20 Aralık Cuma günü Kuaförüm Sensin son yaşananlar...



KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?



Kuaförüm Sensin yarışmasında bu hafta bir ilk yaşandı ve haftanın Üçüncü ve dördüncüsü eşit puan aldı. Hasan ve Buse / Betül ve Şükran takımları aynı puan alarak haftanın sonunculuğunu paylaştı.



KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?



23 Ağustos 1980'de İzmir'de doğan Gözde Kansu oyuncu.Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.



Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.



Filmografisi



1995 Çiçek Taksi

1999-2003 Ayrılsak da Beraberiz Öğretmen

2000 Abuzer Kadayıf Plajdaki kız Sinema Filmi2000 Üzgünüm Leyla

2002 En Son Babalar Duyar Defne'nin Arkadaşı

2002 Yeter Anne Deniz

2003 Kurşun Yarası Nefise

2004 Mürüvvetsiz Mürüvvet

2004 Canım Benim

2005 Kısmet Ebru

2005 Haylaz Babam Sekreter Yasemin

2006 Cemile Elvan

2007-2008 Dudaktan Kalbe Nimet Başar Altuğ

2008 Issız Adam Sinem

2009 Aşk Üçgeni Zeynep/Tuana

2009 Bahar Dalları Emine

2009 Neşeli Hayat

2010 Hanımın Çiftliği Seher

2011 Al Yazmalim Helin Sezaioğlu

2011 Cast-ı Olanmı Var

2013 Kutsal Bir Gün Burcu

2014 Ankara'nın Dikmeni Tilbe

2015 Geçmiş Esin

2015 Medcezir Olcay Hanım

2016-2017 İçerde Yeşim Duman

2018 Sen Anlat Karadeniz Eyșan