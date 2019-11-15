Kuaförüm Sensin Koray ve Sevil kimdir? Kaç yaşında?

Kuaförüm Sensin hafta içi her gün ekrana geliyor. Yarışmada bugün eleme heyecanı vardı. Kuaförüm Sensin'de bu hafta giden isimler Koray ve Sevil oldu. Peki, Kuaförüm Sensin Koray kimdir? Kaç yaşında?

KUAFÖRÜM SENSİN KORAY VE SEVİL KİMDİR?

Antalya'da bir kuaför salonu bulunmaktadır. İsmi Stüdyo İstanbul'dur. Koray'ın takım arkadaşı Sevil Öter ile uzun yıllara dayanan bir evliliği bulunuyor.