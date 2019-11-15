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15.11.2019 - 16:45 |

Kuaförüm Sensin Koray ve Sevil kimdir? Kaç yaşında?

Kuaförüm Sensin yarışmasında bu hafta Koray ve Sevil elendi. Bu gelişmenin ardından her iki yarışmacı hakkındaki bilgiler bir kez daha aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

Kuaförüm Sensin Koray ve Sevil kimdir? Kaç yaşında?

 

Kuaförüm Sensin hafta içi her gün ekrana geliyor. Yarışmada bugün eleme heyecanı vardı. Kuaförüm Sensin'de bu hafta giden isimler Koray ve Sevil oldu. Peki, Kuaförüm Sensin Koray kimdir? Kaç yaşında?

KUAFÖRÜM SENSİN KORAY VE SEVİL KİMDİR?

Antalya'da bir kuaför salonu bulunmaktadır. İsmi Stüdyo İstanbul'dur. Koray'ın takım arkadaşı Sevil Öter ile uzun yıllara dayanan bir evliliği bulunuyor. 

Şoke eden olay! Kaldırımda yürüyen genç kadına başka bir kadın yaklaştı ve...Beşiktaş’ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadının kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.
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