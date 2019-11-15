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15.11.2019 - 16:56 |

Kuaförüm Sensin Melek ve Sevcan kimdir?

Kuaförüm Sensin 155. bölümü bugün yayınlandı. Kuaförüm Sensin'de bugün haftanın birincisi Sevcan ve Melek oldu. Peki, Kuaförüm Sensin Melek ve Sevcan kimdir?

Kuaförüm Sensin Melek ve Sevcan kimdir?

 

Kuaförüm Sensin'de her hafta eleme heyecanı yaşanıyor. Bu hafta yarışmadan en az puanı alan Koray ve Sevil elendi. Birinciler ise Sevcan ve Melek oldu. Bu sonuçların ardından "Kuaförüm Sensin Melek ve Sevcan kimdir?" sorusu sık sık sorulmaya başlandı.

KUAFÖRÜM SENSİN MELEK KİMDİR?

Kuaförüm Sensin Melek 34 yaşında.

3 yıllık makyözdür.

Yarışmaya Bodrum'dan katıldığını söyledi.

KUAFÖRÜM SENSİN SEVCAN KİMDİR?

Kuaförüm Sensin Sevcan ise 26 yaşındadır. 

8 yıllık kuafördür. 

Yarışmaya Bursa'dan katılıyor.

Bursa'da ailece işlettikleri iş yerleri bulunuyor.

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