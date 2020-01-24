24 Ocak'ta Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Bu hafta kim kazandı?

Kuaförüm Sensin'de bu hafta kuaför Taner Güneri makyöz Aslı Yazar, model Elvan Büşra Alişar’dan oluşan birinci takım, kuaför Erbil Çaylak makyöz Merve Hasbutcu model Rana Çakmak’tan oluşan ikinci takım, kuaför İsmihan Çetin, makyör Abdullah Sezer, model Merve Elçin’den oluşan üçüncü takım ve kuaför Hasan Ağın, makyöz Buse Şimşek, model Bahar Borucu’dan oluşan dördüncü takım bir hafta boyunca saç ve makyaj yapıp puanlarını topladı.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bu hafta 124 puanla haftanın galibi İsmihan ile Abdullah oldu. Ve ikili 10 bin liralık ödülü kazandı. Hasan ve Buse oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de geçen hafta 94 puanla Özlem ve Zeynep yarışmaya veda etti.138 puanla 10 bin TL'nin sahibi ise Hasan ve Buse oldu.