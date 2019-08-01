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01.08.2019 - 09:36

Kubilay Aka hangi dizilerde oynadı? Kubilay Aka kaç yaşında?

5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Kubilay Aka, Vatanım Sensin ve Çukur adlı dizilerde büyük ilgi gördü. Özel hayatıyla da çok konuşulan Kubilay Aka, bu kez şaşırtan bir konuyla gündeme geldi. Miray Daner ile yollarını ayırdıklarını söyleyen Kubilay Aka hakkında merak edilenler haberimizde...

Kubilay Aka hangi dizilerde oynadı? Kubilay Aka kaç yaşında?

Kubilay Aka, 5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezun oldu. “Vatanım Sensin” dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, halen “Çukur” dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir. Kubilay Aka, oyunculuğa başlama hikayesini şu sözlerle anlamıştı:

Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram’dan bir mesaj geldi. Bana “Vatanım Sensin” dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim.

 

 

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kameradaBursa'da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Yunus Emre'nin mahallede bisiklet sürerken son görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.
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