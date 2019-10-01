Kubilay Aka ve Bade İşçil sevgili mi? Bade İşçil kaç yaşında? Kubilay Aka hangi dizilerde oynadı?

KUBİLAY AKA KİMDİR?



Kubilay Aka, 1999 yılında dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Kubilay Aka Eskişehir Anadolu Ünv. Havaalanı Yönetim Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır. Oyunculuk eğitimide aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırmıştır.



Filmografi



2016-2017 Vatanım Sensin Ali Kemal

2017- Çukur Celasun

2017 Arif V 216 Yakışıklı Kemal

2018 Aşk Bu Mu? Umut

2019- Aşk 101 Kerem



BADE İŞÇİL KİMDİR?



Bade Sualp İşçil, 8 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. İlk kez, 2007'de Cine5 kanalında yayınlanan Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım'ın Ezel dizisinde "Şebnem Sertuna" karakterini canlandırdı. Ezel adlı dizi bittikten sonra Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Soyadı herkes tarafından bilindiği gibi İşçil değil, İşcil'dir. Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013'te evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Televizyon

2007 Metropol Cafe Şebnem

2011-2013 Kuzey Güney Banu Sinaner

2017-günümüz Ufak Tefek Cinayetler Pelin