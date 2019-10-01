Kubilay Aka ve Bade İşçil sevgili mi? Bade İşçil kaç yaşında? Kubilay Aka hangi dizilerde oynadı?
Başarılı oyunculuklarıyla tanınan Kubilay Aka ve Bade İşçil'in bir arada görüntülenmesi çok konuşuldu. Baş başa uzun süre sohbet eden ikilinin samimiyeti dikkat çekti. Kubilay Aka’nın Bade İşçil’i dudağından öpmesi ise yeni bir aşka yelken açtıkları şeklinde yorumlandı. Peki Bade İşçil kaç yaşında? Kubilay Aka hangi dizilerde oynadı?
KUBİLAY AKA KİMDİR?
Kubilay Aka, 1999 yılında dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Kubilay Aka Eskişehir Anadolu Ünv. Havaalanı Yönetim Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır. Oyunculuk eğitimide aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırmıştır.
Filmografi
2016-2017 Vatanım Sensin Ali Kemal
2017- Çukur Celasun
2017 Arif V 216 Yakışıklı Kemal
2018 Aşk Bu Mu? Umut
2019- Aşk 101 Kerem
BADE İŞÇİL KİMDİR?
Bade Sualp İşçil, 8 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. İlk kez, 2007'de Cine5 kanalında yayınlanan Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım'ın Ezel dizisinde "Şebnem Sertuna" karakterini canlandırdı. Ezel adlı dizi bittikten sonra Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Soyadı herkes tarafından bilindiği gibi İşçil değil, İşcil'dir. Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013'te evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
Televizyon
2007 Metropol Cafe Şebnem
2011-2013 Kuzey Güney Banu Sinaner
2017-günümüz Ufak Tefek Cinayetler Pelin