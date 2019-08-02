MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı
02.08.2019 - 13:43| DHA

Kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı

Kayseri'de Ömer A. (40), kucağına aldığı 1,5 yaşındaki kızıyla 5 katlı iş merkezinin 3'üncü katındaki penceresine çıkarak intihara kalkıştı. Korku dolu anlar yaşatan Ömer A., 20 dakika süren ikna çabaları sonrası indi.

Kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Ahmetpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı Meydan İş Merkezi'nde meydana geldi. Bunalıma giren Ömer A., eşi ve kızını yanına alarak iş merkezinin 3'üncü katında bulunan serbest muhasebe bürosuna girdi. Burada bir süre duran Ömer A., daha sonra çocuğunu kucağına alarak pencereye yöneldi ve intihar edeceğini söyledi. Kucağındaki çocuğuyla penceredeki kişiyi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada gözyaşı döken kadın, eşinin kolundan tutarak intihardan vazgeçirmek istedi. Eşinin isteğine olumsuz yanıt veren Ömer A., "Bana hemen valiyi çağırın, yoksa intihar edeceğim" diye bağırdı. İş merkezine gelen polisler, Ömer A.'yı ikna etmeye çalıştı. 20 dakika süren ikna çalışması sonrası Ömer A. pencereden indi.

Ömer A., polis tarafından, eşi ve kızı ile birlikte, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Valiliğe götürüldü. Yetkililerle görüştürülen Ömer A., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

 

 

Büyük ikramiye talihlisi ortaya çıksa da yargı kararını bekleyecekYılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmaması, çok sayıda sahte talihlinin Milli Piyango İdaresinin (MPİ) kapısını çalmasına neden oluyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2019 yılı kurbanlık fiyatları

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2019 yılı kurbanlık fiyatları

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

Köprü girişinde kaza! Acı içinde kıvrandı

Köprü girişinde kaza! Acı içinde kıvrandı

Sıradaki Haber