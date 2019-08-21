Küçük Esnaf filmi konusu ve başrol oyuncuları

Küçük Esnaf filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında vizyona giren Küçük Esnaf filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Vizyona girdiği tarihten itibaren 15 hafta boyunca vizyonda kalan film toplamda 9.017.873,91 TL hasılat elde etti.

KÜÇÜK ESNAF BAŞROL OYUNCULARI

Küçük Esnaf filminin başrollerinde İbrahim Büyükak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Zeynep Koçak, Cezmi Baskın, Ünal Yeter, Olgun Toker, ve Berat Yenilmez yer alıyor.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.

Senaryoya imza atan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak’la birlikte Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt da filmin başrollerinde. Yönetmenliğini Bedran Güzel’in yaptığı Küçük Esnaf birbirinden eğlenceli karakterler ve komik hikayesiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.