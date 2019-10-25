Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi başrol oyuncuları
Küçük Esnaf filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in yer aldığı Küçğk Esnaf filmi 2016 yılında vizyona girdi. 15 hafta boyunca gösterimde kalan film 832.050 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 9.017.873,91 TL hasılat elde etti. Peki Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Başrol oyuncuları kimler?
Küçük Esnaf filmi bu akşam ekrana geliyor. Kendi halinde bir esnaf olan Berhudar, babasının vefat etmesi ile büyük bir yıkım yaşar. Berhudar'ın babasının mafyadan aldığı para ise otomatik olarak kendisine kalır. Babasını defnettikten sonra taziyeleri kabul eden Berhudar mafya tarafından olayın izahı için Fahrettin isimli mafya babasının karşısına götürülür.
Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Berhudar ne yapacağını düşünürken mafya babasının elinde bulunan bir kasayı kolaylıkla açmayı başarır ve borcunu ödemeyen Berhudar'ı bir hırsızlık yapması konusunda mafya babası Fahrettin zorlar. Tüm bu olaylar yaşanırken tesadüfen avukat Ezel ile tanışan Berhudar'ın başına gelen trajikomik olaylar konu alınıyor
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCU KADROSU
İbrahim Büyükak - Berhudar
Gupse Özay - Burcu
Cengiz Bozkurt - Fahrettin
Zeynep Koçak - Ezel
Cezmi Baskın - Hüseyin
Ünal Yeter - Salih
Olgun Toker - Oktay
Berat Yenilmez - Bünyamin
KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?
Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirilmiştir.