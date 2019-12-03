Küçük kardeşlerinin beline sarıp yatırmıştı! O ağabey hakkında karar çıktı

Van Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık günü Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında, yolcu minibüsünü durdurdu. Minibüste arama yapan ekipler, durumundan şüphelenilen T.O. ile yaşı küçük olan kardeşleri E.O. ve D.O.'nun üzerlerini aradı. Yapılan aramada, küçük yaşta olan kardeşlerin bel bölgesine sarılı özel olarak hazırlanmış kuşak içerisinde, 8 paket halinde 5 kilo 50 gram metamfetamin, 20 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Uyuşturucuyu yaşı küçük kardeşlerinin beline bezle bağlayarak taşıttığı tespit edilen T.O., 'gözaltına alındı. Şüpheli T.O., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek' suçundan tutuklandı.