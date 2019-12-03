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03.12.2019 - 15:24 | | DHA

Küçük Mustafa'ya acı veda!

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mustafa Kutay Güner (11) toprağa verildi.

Küçük Mustafa'ya acı veda!

Hasan Hüseyin Tiflik'in, Hamzalar Mahallesi'nde tek katlı evinde, ev kadını Suzan Güner, oğlu Mustafa ve dedesi Himmet Yaman, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah uyandığında durumu fark eden Suzan Güner, haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından oğlu ve dedesiyle birlikte Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kutay Güner, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Suzan Güner ile Himmet Yaman ise ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Evde başka bir odada bulunan Hasan Hüseyin Tiflik ise gazdan etkilenmedi.

Küçük Mustafaya acı veda

ARKADAŞLARI MEZARINA ÇİÇEK BIRAKTI

Mustafa Kutay Güner için Karaköy mahallesindeki camide tören düzenlendi. Cenaze törenine Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Mustafa Kutay Güner'in babası Recep Güner, yakınları, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Cenaze namazı önce baba Recep Güner, taziyeleri kabul etti. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Kutay Güner'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Okul arkadaşları Mustafa Kutay'ın mezarına çiçek bıraktı. Bu arada anne Suzan Güner ile dede Himmet Yaman'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

 

 

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