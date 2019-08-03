Küçük Ortak filminin konusu ve oyuncuları

Küçük Ortak, bir reklam ajansında reklam yazarı olarak çalışan Ceren’in şartlar gereği hayatına giren küçük çiçek satıcısı Ayşe sayesinde hayatının değişmesi üzerine kurulu… Ceren parlak bir reklam yazarıdır. Sarı Güç adındaki bir reklam ajansına transfer edilmiş, ancak şirketin büyük hissedarı Selim senenin yarısını Avrupa’da geçirdiği için kendisiyle yeni tanışmıştır. Selim’in dönüşü beraberinde şirkette büyük bir konkur hazırlığını da getirir.

Dünyaya açılacak bir çocuk giyim üreticisi olan Cici markası çalışacağı yeni ajansı seçmek için konkur açacak, ancak Sarı Güç’ün konkura yeterli olup olmadığına karar vermek için öncelikle ajansı ziyaret edip karar verecektir. Selim Ceren’i tanımadığı için, konkura hazırlık aşamasında ajansın diğer yazarı Emel’e de görev verir.

Böylece firma sahibi Meral Hanım geldiğinde ikisi de ön sunum yapacaktır. Meral hanımın çalışacağı ajansta aradığı tek şart, kampanyasını hazırlayanların çocuk sahibi olmasıdır. Ceren bunu duyduğunda Selim’e 7 yaşında bir kızı olduğu yalanını söyler. Selim’in ise hayatta tahammül edemediği iki şey vardır: yalan söylenmesi ve çocuklar… Selim’den daha görür görmez etkilenmiş olan Ceren ise artık ikisine de sahiptir.

OYUNCU KADROSU

Keremcem

Gizem Karaca

Sibel Melek Arat

Serra Yılmaz

Nergis Kumbasar

Enis Arıkan