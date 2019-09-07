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07.09.2019 - 07:50| CİHAT ASLAN İstanbul

Küçük Sofia şifayı Türkiye’de buldu

Moldova’da yaşayan eczacı Cristina Gaina (30) ile öğretmen Juoloz Gaina (25) çiftinin 2 yaşındaki kızları Sofia’nın karaciğerinde dev kitle tespit edildi.

Küçük Sofia şifayı Türkiye’de buldu

Moldova’daki doktorlar, çocuğu ameliyata almalarına rağmen kitleyi çıkaramadılar ve tek çarenin karaciğer nakli olduğunu söylediler. İstanbul’a gelen aile, kızları Sofia’yı İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir’e yatırdı. Karaciğer nakli için ise anne gönüllü oldu.

12 santimlik kitle

İstanbul’daki doktorlar, Sofia’nın karaciğerindeki tümörün temizlenebileceğini ve nakle gerek olmadığını belirledi. Karaciğerindeki 12 santimlik tümörün başarılı bir ameliyatla alınmasıyla küçük kız sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Kitle, karaciğerin sağ tarafındaydı, sol taraf ise sağlıklıydı. Karaciğer nakline gerek olmadığını gördük. ‘Tümörü çıkarırız’ deyince aile ağladı ve 12 santimlik kitle başarıyla alındı” dedi.

 

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