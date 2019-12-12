Küçükçekmece Belediyesi'nin SMS sistemi hacklendi

Küçükçekmece Belediyesi'nden gece saatlerinde binlerce vatandaşa İngilizce argo içerikli SMS gönderildi. Mesaja anlam veremeyen bir çok vatandaştan ise internetten yazılan mesajın anlamını araştırırken, mesajın sonunda 'hacklendiniz' ifadesinin yer alması ise bazı vatandaşları tedirgin etti. Belediyenin SMS hizmeti aldığı kurumun siber saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.

KİMİ İNTERNETTE ÇEVİRDİ, KİMİ AMAERİKADAKİ KIZINA GÖNDERDİ

Mesaja anlam vermediklerini ve şaşırdıklarını söyleyen vatandaşlardan Ahmet Altuntaş isimli bir esnaf , "Böyle bir mesaj geldi. Küfürlü argo. Şaşkınlık içinde baktık okuduk. Anlam veremedim ama hacklendiği durumu var. Belediyenin art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama bir anlam veremedim. Araştırsınlar. Ne kadar hacklense de küfürlü bir mesajın belediyeden geliyorsa araştırmalarını isterdim" diye konuştu.

AMERİKA'DAKİ KIZINA SORMUŞ

SMS'i görür görmez internetten çeviri yaptırdığını anlatan Muhammed Tavli ise , "Belediyeden mesaj geldi küfür içerikli. Bende merak edip çeviriye yazdım. Küfür etmişler belediyenin buna müdahale etmesi gerekiyordu. Edememişler. Çoğu vatandaşımıza da mesaj gitti. İngilizce bilen çocuklar var onlar da okuyor. İlk görünce şaşırdım güldüm. Niye olmuş onla ilgili bilgim yok. Belli ki dışarıdan bir müdahale var. Hacklemişler. Çeviride tam çeviremedi küfür içerikli olduğu için" dedi. Bir başka vatandaş ise "İngilizce yazıyor. Anlayamadım. Kızım Amerikada yaşıyor. Ona gönderdim o da açmamamı virüs olduğunu söyledi. Tedirgin olduk belediyeden geliyor güvendiğimiz bir yerden. Şaşırdım" şeklinde konuştu.