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26.10.2019 - 07:01 | | AA

Küçükçekmece'de araç yangını! Kundaklama şüphesi var

Küçükçekmece'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Küçükçekmece'de araç yangını! Kundaklama şüphesi var

İnönü Mahallesi 1. Mutlu sokakta, 34 PT 4427 plakalı park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin bir anda alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, kundaklama şüphesine karşı da olay yeri inceleme polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri hasar gören araçta inceleme yaptı.

Otomobilde çıkan yangının kesin çıkış nedeninin detaylı inceleme ve itfaiye raporunun ardından belli olacağı bildirildi.

 

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