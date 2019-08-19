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19.08.2019 - 13:37| İHA

Küçükçekmece'de bahçede oynayan çocuğun eli demire saplandı

Küçükçekmece’de bahçede oynayan 8 yaşındaki çocuğun eli korkuluk demirine saplandı. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu çocuk demirler kesilerek kurtarıldı.

Küçükçekmece'de bahçede oynayan çocuğun eli demire saplandı

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Alparslan caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Batuhan Dilber (8) isimli küçük çocuk bir binanın bahçesinde oyun oynarken çıktığı duvarın üzerinde bulunan demir korkuluklarda dengesini kaybetti. Bu sırada eli korkuluk demirlerine saplanan çocuk bağırmaya ve ağlamaya başladı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Çok korkan ve itfaiye ekiplerine dakikalarca demire dokunmamaları için yalvaran çocuğu çevrede bulunan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri sakinleştirdi. Dakikalarca süren müdahalenin ardından çocuğun eline saplanan demir kesildi. Elinde demirle ambulansa götürülen çocuğa ilk müdahalesi olay yerinde bulunan sağlık görevlileri tarafından ambulansta yapıldı. Talihsiz daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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