Küçükçekmece’de okullar yeni döneme hazır

Fen İşleri Müdürlüğü 80 okulun bakım, tadilat, boya işlerini yaparken, Sağlık İşleri Müdürlüğü ise 160 okulun ilaçlama ve dezenfektasyonunu gerçekleştirdi. Öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “İlçe genelindeki tüm okullarımızda bakım onarım ve ilaçlama çalışmasını tamamladık. Öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda ders yapmasını istiyoruz. Temiz, bakım onarımı yapılmış ilaçlanmış bir ortamda çocuklarımızın kendilerini derslere daha iyi verebileceklerini düşünüyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların rahat etmesi derslerine rahat rahat çalışması bizim için önemli” diye konuştu.



