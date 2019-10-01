Kuduz vakalarında tehlike tırmanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın TBMM’ye gönderdiği rapor, Türkiye’deki kuduz tehlikesinin ulaştığı boyutları gözler önüne serdi. 2010’da 152 bin 236 kuduz vakası, 2015’te 194 bin 59’a, 2016’da 211 bin 494’e, 2017’de ise 243 bin 769’a çıktı. Bakanlığın, “Sokak hayvan popülasyonunun artışı ile ilişkili olarak ülkemizde görülen kuduz vakaları ve maliyeti” konulu raporunda, “hayvanların üremesinin kontrol altına alınmaması” ve “sorumsuz hayvan sahipliği”, sahipsiz köpek sayısındaki artışta temel iki neden olarak sıralandı.

Her yıl sağlık kuruluşlarına ortalama 200 binin üzerinde kuduz vakası başvurusu yapıldığının hatırlatıldığı raporda, tedavi kapsamında uygulanan kuduz aşısı sayısının 2016’da 808 bin 557, 2017’de de 947 bin 438 olduğu dile getirildi.

16 milyon TL harcandı

Raporda, 2017’de kuduz aşısı, at ve insan kaynaklı kuduz immunglobulini için 16 milyon 604 bin TL harcama yapıldığı vurgulanırken, bu rakamın 2019’da 20 milyonu bulması bekleniyor. Raporda, sadece bu çalışmalar için 6.5 milyon TL’lik maliyet oluştuğu belirtildi.

İmhaya 3.4 milyon lira

Raporda, hayvan imhası için 1 milyon 100 bin TL, imha edilen büyükbaş hayvan sütü için 1 milyon 875 bin TL, küçükbaş hayvan sütü için 500 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon 475 bin TL harcama yapıldığı vurgulandı.