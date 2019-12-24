MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kula'da FETÖ şüphelisi 2 kadına gözaltı
ABONE OL
24.12.2019 - 13:51 | | DHA

Kula'da FETÖ şüphelisi 2 kadına gözaltı

Manisa'nın Kula ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kadın, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Kula'da FETÖ şüphelisi 2 kadına gözaltı

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında arama kararı bulunan kadın şüpheliler F.Ş. ve M.N.Y'nin Kula'da olduğunu belirledi. Dün akşam saatlerinde 2 şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden F.Ş., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile verdiği ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli M.N.Y. ise İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptıİngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sinan Aygün Ankara Adliyesi'nde

Sinan Aygün Ankara Adliyesi'nde

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Sıradaki Haber