05.09.2019 - 11:21| AA
Kulağını ısırıp kopardı!
Samsun'un Atakum ilçesinde kavgada bir kişinin kulağını ısırarak koparan şüpheli, gözaltına alındı.
Mimarsinan Mahallesi'nde Ömer C. (25) ile Onur E. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur E, Ömer C'nin sol kulağını ısırarak bir bölümünü kopardı. 112 Acil Servis ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralının kulağının yerine dikilemediği, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Zanlı ise Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince yakalandı.
600 bin liralık vurgun! Sahte kuponlarla kandırmışlarMersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte kuponlar düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişi, adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerin bugüne kadar yaklaşık 600 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca, çete liderlerinin lüks hayat yaşayıp, pahalı arabalara bindikleri de belirlenmişti.