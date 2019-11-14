Kuleli'de 44 Ã¶ÄŸrenciye sahte rapor verdiÄŸi iddia edilen 1 doktor daha tutuklandÄ±

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14.11.2019 - 19:07 | | DHA

Kuleli'de 44 öÄŸrenciye sahte rapor verdiÄŸi iddia edilen 1 doktor daha tutuklandÄ±

Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 yÄ±llarÄ±nda okuyan 44 Ã¶ÄŸrenciye gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± rapor vermekle suÃ§lanan FETÃ– / PDY mensubu uzman doktorlar hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, iki ay Ã¶nce TSK'dan ayrÄ±larak baÅŸka bir hastanede gÃ¶rev yapmaya baÅŸlayan uzman doktor M.G., TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi", Resmi evrakta sahtecilik" ve EÄŸitim hakkÄ±nÄ± ihlal etmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklandÄ±.Â

Kuleli'de 44 öÄŸrenciye sahte rapor verdiÄŸi iddia edilen 1 doktor daha tutuklandÄ±

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Milli Savunma Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± olarak Kara Harp Okulu Kuleli YerleÅŸkesi adÄ±yla eÄŸitim faaliyetini sÃ¼rdÃ¼ren Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 eÄŸitim yÄ±lÄ±nda 44 Ã¶ÄŸrenci hakkÄ±nda gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± rapor tesis ettikleri gerekÃ§esiyle FETÃ–/PDY mensubu uzman doktorlar hakkÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan KBB uzmanÄ± M.G., emniyet iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â 

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nde iki ay Ã¶nce SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± bir eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma hastanesinde Kulak Burun BoÄŸazÄ± uzmanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan M.G., savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan, TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi", Resmi evrakta sahtecilik" ve EÄŸitim hakkÄ±nÄ± ihlal etmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmasÄ± talebiyle NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edildi.Â 

M.G., mahkemedeki sorgusunun ardÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â 

SORUÅžTURMANIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bu yÄ±l mart ayÄ±nda 2012-2013 yÄ±llarÄ±nda Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyan 44 Ã¶ÄŸrenci hakkÄ±nda gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± rapor dÃ¼zenleyerek bu Ã¶ÄŸrencilerin Harp Okulu'na gidiÅŸlerini Ã¶nleyen uzman doktorlar hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz ay 17 uzman doktor da gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ, bunlardan 11'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 9'u da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

32 diÅŸini kaybetti 'delirten hastalÄ±ÄŸa' yakalandÄ±Antalya'da diÅŸlerindeki lekelerden kurtulmak için operasyon geçiren Denizlili Sunay Öztürk (41), ardÄ±ndan çenesinde baÅŸlayan aÄŸrÄ± nedeniyle 32 diÅŸini çektirmek zorunda kaldÄ±. Öztürk'e, 'delirten hastalÄ±k' olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teÅŸhisi konuldu.
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