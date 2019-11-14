Kuleli'de 44 Ã¶ÄŸrenciye sahte rapor verdiÄŸi iddia edilen 1 doktor daha tutuklandÄ±

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Milli Savunma Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± olarak Kara Harp Okulu Kuleli YerleÅŸkesi adÄ±yla eÄŸitim faaliyetini sÃ¼rdÃ¼ren Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 eÄŸitim yÄ±lÄ±nda 44 Ã¶ÄŸrenci hakkÄ±nda gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± rapor tesis ettikleri gerekÃ§esiyle FETÃ–/PDY mensubu uzman doktorlar hakkÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan KBB uzmanÄ± M.G., emniyet iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nde iki ay Ã¶nce SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± bir eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma hastanesinde Kulak Burun BoÄŸazÄ± uzmanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan M.G., savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan, TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi", Resmi evrakta sahtecilik" ve EÄŸitim hakkÄ±nÄ± ihlal etmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmasÄ± talebiyle NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edildi.Â

M.G., mahkemedeki sorgusunun ardÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â

SORUÅžTURMANIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bu yÄ±l mart ayÄ±nda 2012-2013 yÄ±llarÄ±nda Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyan 44 Ã¶ÄŸrenci hakkÄ±nda gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± rapor dÃ¼zenleyerek bu Ã¶ÄŸrencilerin Harp Okulu'na gidiÅŸlerini Ã¶nleyen uzman doktorlar hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz ay 17 uzman doktor da gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ, bunlardan 11'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 9'u da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.