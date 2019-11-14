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14.11.2019 - 12:25 | | İHA

Kumaş fabrikasında yangın! Çalışmalar devam ediyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kumaş fabrikasında yangın çıktı.

Kumaş fabrikasında yangın! Çalışmalar devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren JNR adlı kumaş fabrikasının pamuk deposu bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine itfaiyenin yanı sıra Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler de yangın söndürme çalışmasına katıldı.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

 

 

“U” dönüşü yapmak isterken kazaya neden olduErzurum’da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.
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