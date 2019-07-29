Kung Fu Cinayetleri filmi konusu ve başrol oyuncuları
Kung Fu Cinayetleri filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2014 yılında vizyona giren Kung Fu Cinayetleri filminin yönetmen koltuğunda Teddy Chan yer alıyor. Hong Kong'da yer alan en önemli dövüş ustaları birer birer öldürülmektedir. Polis cinayeti işleyen katilin peşine düşer. O sırada hapiste olan Ha polise katili yakalama konusunda yardımcı olabileceğini söyler. Peki Kung Fu Cinayetleri filminin başrollerinde hangi oyuncular yer almaktadır?
Kung Fu Cinayetleri bu akşam TV ekranında izleyici ile bulşuşmaya hazırlanıyor. Hong Kong'da dövüş sanatları ustalarının birer birer öldürülmesinin ardından Fung adlı bir katil yer almaktadır. Polis katilin peşine düşer ama çok etkili olamaz. İşlemediği bir suçtan dolayı hapiste yatan Ha, polise yardım teklifinde bulunur. Tek şartı Fung'un yakalanması halinde serbest kalmasıdır.
Dövüş ustası Hahou Mo (Donnie Yen) yanlışlıkla birinin ölümüne sebep olunca hapis cezasına çarptırılır. O demir parmaklıklar ardında yatarken, en iyi bilinen dövüş ustaları birer birer öldürülmeye başlanmıştır. Polise yardım etmek amacıyla şartlı tahliye edilen Hahou Mo, en iyi ustaları öldürerek katillerin dünyasında bir numara olmayı hedefleyen psikopatı ele geçirmek için amansız bir mücadele içine girer
KUNG FU CİNAYETLERİ FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI
Donnie Yen, Baoqiang Wang, Charlie Yeung, Bing Bai, David Chiang