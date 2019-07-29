Kung Fu Cinayetleri filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kung Fu Cinayetleri bu akşam TV ekranında izleyici ile bulşuşmaya hazırlanıyor. Hong Kong'da dövüş sanatları ustalarının birer birer öldürülmesinin ardından Fung adlı bir katil yer almaktadır. Polis katilin peşine düşer ama çok etkili olamaz. İşlemediği bir suçtan dolayı hapiste yatan Ha, polise yardım teklifinde bulunur. Tek şartı Fung'un yakalanması halinde serbest kalmasıdır.

Dövüş ustası Hahou Mo (Donnie Yen) yanlışlıkla birinin ölümüne sebep olunca hapis cezasına çarptırılır. O demir parmaklıklar ardında yatarken, en iyi bilinen dövüş ustaları birer birer öldürülmeye başlanmıştır. Polise yardım etmek amacıyla şartlı tahliye edilen Hahou Mo, en iyi ustaları öldürerek katillerin dünyasında bir numara olmayı hedefleyen psikopatı ele geçirmek için amansız bir mücadele içine girer

KUNG FU CİNAYETLERİ FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Donnie Yen, Baoqiang Wang, Charlie Yeung, Bing Bai, David Chiang