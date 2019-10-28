Kurabiye nasıl yapılır? Kurabiye hamuru tarifi | Kurabiye malzemeleri

Tatlı sevenlerin evinde hazırlamak istediği kurabiye için gerekli malzemeler merak ediliyor. Kurabiye hamurunun nasıl olması gerekiyor? Kurabiye yapılışı için arayışa geçenler için kurabiye nasıl yapılır sorusunu cevabını haberimizde derledik. İşte Kurabiye yapılışı, kurabiye malzemeleri...

KURABİYE MALZEMELERİ

-1 paket yumuşatılmış margarin

-1 tane yumurta

-1 su bardağı pudra şekeri

-2 su bardağı nişasta

-2 su bardağı+2 çorba kaşığı un

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilin

KURABİYE NASIL YAPILIR?

Öncelikle margarin ve pudra şekerini karıştırıp krem haline getirin. Diğer malzemeleri karışıma ekleyip hamur haline gelene kadar yoğurun.



Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp tepsiye dizin.



Hamura mantar şeklini verebilmek için cam bir soda şişesinin kapağını kahveye batırıp kurabiyeye bastırın.



Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kurabiyeleri 15-20 dakika kadar pişirin. Kurabiye piştikten sonra bir süre tepside soğumasını bekledikten sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.