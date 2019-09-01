Kuralsız (Insurgent) filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?
Bilim kurgu - gerilim türündeki Kuralsız (Insurgent) filmi bu akşam ekranda olacak. Kitaptan uyarlanan filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. İşte yönetmenliğini Robert Schwentke ve Veronica Roth'un yaptığı filme dair bilgiler...
2015 yılında vizyona giren Kuralsız filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Veronica Roth'un öyküsünden beyazperdeye aktarılan filmi ilk kez izleyecekler filmin oyuncularını ve konusunu merak ediyor. İşte detaylar...
KURALSIZ KONUSU
Tris Prior (Shailene Woodley) sevdiği insanları ve kendini kurtarmak için amansız bir savaş vermektedir. Bir yandan da fedakarlık, kimlik, bağlılık, kurallar ve aşkla ilgili evrensel sorunlarla boğuşmaktadır. Üstelik savaş başlamak üzeredir ve herkes bir tarafı seçmek zorundadır, tarafsızlık söz konusu değildir. Telafisi mümkün olmayan hatalar söz konusudur ve Tris'in tek şansı "Uyumsuz"luğunu kabul edip öyle mücadeleye devam etmesidir.
Veronica Roth'un çok satan kitap serisinin Uyumsuz'dan (Divergent) sonraki ikinci kitabı Kuralsız'ın (Insurgent) film uyarlaması, 20 Mart 2015'te Türkiye'deki izleyicilerle buluştu.
KURALSIZ OYUNCULARI
Shailene Diann Woodley Rolü : Beatrice 'Tris' Prior
Theo James Rolü : Four
Octavia Spencer Rolü : Johanna
Jai Courtney Rolü : Eric
Ray Stevenson Rolü : Marcus Eaton
Zoë Kravitz Rolü : Christina
Miles Teller Rolü : Peter
Ansel Elgort Rolü : Caleb