Kuralsız (Insurgent) filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

2015 yılında vizyona giren Kuralsız filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Veronica Roth'un öyküsünden beyazperdeye aktarılan filmi ilk kez izleyecekler filmin oyuncularını ve konusunu merak ediyor. İşte detaylar...

KURALSIZ KONUSU

Tris Prior (Shailene Woodley) sevdiği insanları ve kendini kurtarmak için amansız bir savaş vermektedir. Bir yandan da fedakarlık, kimlik, bağlılık, kurallar ve aşkla ilgili evrensel sorunlarla boğuşmaktadır. Üstelik savaş başlamak üzeredir ve herkes bir tarafı seçmek zorundadır, tarafsızlık söz konusu değildir. Telafisi mümkün olmayan hatalar söz konusudur ve Tris'in tek şansı "Uyumsuz"luğunu kabul edip öyle mücadeleye devam etmesidir.

Veronica Roth'un çok satan kitap serisinin Uyumsuz'dan (Divergent) sonraki ikinci kitabı Kuralsız'ın (Insurgent) film uyarlaması, 20 Mart 2015'te Türkiye'deki izleyicilerle buluştu.

KURALSIZ OYUNCULARI

Shailene Diann Woodley Rolü : Beatrice 'Tris' Prior

Theo James Rolü : Four

Octavia Spencer Rolü : Johanna

Jai Courtney Rolü : Eric

Ray Stevenson Rolü : Marcus Eaton

Zoë Kravitz Rolü : Christina

Miles Teller Rolü : Peter

Ansel Elgort Rolü : Caleb