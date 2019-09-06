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06.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Kuran Okuyan Kız’ müzayedeye çıkıyor

Osman Hamdi Bey’in “Kuran Okuyan Kız” isimli tablosu, 26 Eylül Perşembe günü, Londra’daki Bonhams Müzayede Evi’nin “19. Yüzyıl Avrupa, Viktoryan ve Britanya Empresyonist Sanat Müzayedesi” başlıklı açık artırmada satışa sunulacak.

‘Kuran Okuyan Kız’ müzayedeye çıkıyor

Müzayede evinin yaptığı açıklamaya göre Osman Hamdi Bey’in 1880 yılında yaptığı tablonun 600 bin sterlin ile 800 bin sterlin arasında alıcı bulması bekleniyor.

Bonhams Müzayede Evi’nin 19. Yüzyıl Sanatı Başkanı Charles O’Brien esere ilişkin olarak şu bilgileri verdi: “Osman Hamdi’nin ‘Kuran Okuyan Kız’ tablosu, 45 yıldır aynı ailede bulunan harika ve esrarengiz bir eser. Ressamın tabloları, müzayedelere nadiren çıkar. Bu eserin eylül ayındaki satışımızda olması, koleksiyoncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.”

 

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