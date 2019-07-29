Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu mu?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan adını kurban ibadetinden alan Kurban Bayramı öncesinde 12,5 milyon emekli bayram ikramiyelerinin hangi tarihte yatacağını merak ediyor. 2018 yılı içerisinde uygulamaya konulan bayram ikramiyelerinin ilki geçtiğimiz yıl içerisinde Ramazan Bayramı öncesinde ödenmişti. 2019 yılı içerisinde ilk ikramiye ise Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı’nda 1000’er lira ikramiye alan emekliler, Kurban Bayramı’nda da aynı miktarda ikramiyeye hak kazanacak. Arife gününün 10 Ağustos Cumartesi’ye denk gelmesi nedeniyle ikramiyelerin 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Emekli maaş ve ikramiyelerinin verileceği tarih, SGK’nın resmi açıklamasıyla kesinleşecek.