Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün, arefe günü ne zaman?

İslam alemini Ramazan Bayramı sonrası şimdiden Kurban Bayramı heyecanı sardı. Bu yıl Ağustos ayına denk gelen Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiğini merak eden vatandaşlar için Kurban Bayramı tarihini derledik. Peki bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?



AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?



Kurban Bayramı arefe günü 10 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Kurban Bayramı bu yıl,

11 Ağustos 2019 Pazar günü 1. gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi günü 2. gün

13 Ağustos 2019 Salı günü 3. gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba günü 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı'nın bu yıl hafta içine denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar araştırmaya başladı. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Fakat Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı tatiliyle ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.