Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün, arefe günü ne zaman?
Kurban Bayramı geldi çattı. Büyük bir heyecanla beklenen bayram öncesi vatandaşlar arefe ne zaman, bayram hangi gün başlıyor ve bayram tatili kaç gün sorularının cevaplarını arıyor. İşte Kurban Bayramı ile ilgili tüm merak edilenler...
İslam alemini Ramazan Bayramı sonrası şimdiden Kurban Bayramı heyecanı sardı. Bu yıl Ağustos ayına denk gelen Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiğini merak eden vatandaşlar için Kurban Bayramı tarihini derledik. Peki bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü 10 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı bu yıl,
11 Ağustos 2019 Pazar günü 1. gün
12 Ağustos 2019 Pazartesi günü 2. gün
13 Ağustos 2019 Salı günü 3. gün
14 Ağustos 2019 Çarşamba günü 4. gün
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı'nın bu yıl hafta içine denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar araştırmaya başladı. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Fakat Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı tatiliyle ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.