Kurban Bayramı hangi tarihler arasına denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İslam aleminde özel bir yere sahip olan kurban ibadeti için her yıl Kurban Bayramının ilk üç günü içerisinde gerçekleştiriliyor. Kesilen kurbanlar yakın akraba ve komşular ile paylaşılıyor. Birlik beraberlik duygularının arttığı bayramlarda yapılan akraba ziyaretleri de bayramın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Kurban Bayramına kısa bir süre kala Kurban pazarlarında da hareketlilik artmaya başladı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık arayışlarına hız kazandırdı. Küçükbaş kurbalık fiyatları 800-1500 TL arasında değişirken Büyükbaş hayvanların fiyatları 5-25 bin arasında değişiklik gösteriyor.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Yücesan, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 yukarıda olduğunu belirterek, "Geçen yıl kurbanlık canlı büyükbaşların kilogram fiyatları 22-23 lira civarından başlıyordu. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak. Yıllık enflasyonun yüzde 15,7 olduğunu düşünürsek artışın enflasyondan düşük olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Küçükbaşta da geçen yıla göre yüzde 10-15 artış yaşanmasını beklediklerini aktaran Yücesan, "Karaman Anadolu koyununun kilogramının 23-24 liradan, kıvırcık koyunların ise 24-25 liradan satışa çıkması bekleniyor. Ancak hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bu fiyatlar beklenen rakamlar. Arz fazla olursa rakamların geçen yılla aynı seviyelere inmesi mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

10 Ağustos Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi.

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. günü

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. günü

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. günü

14 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. günü

Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe ve 1. gün hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 5 gün tatil olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.