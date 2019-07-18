Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Kurban Bayramı'nda kesilecek olan kurbanların yanı sıra yapılacak olan bayram tatilinin kaç gün olacağı herkes tarafından merak ediliyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanan milyonlarca müslüman kesilecek olan kurbanların etlerini ihtiyaç sahipleri ve yakın akraba ile buluşturacak. Peki Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

KURBAN'IN ANLAMI

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 Ağustos 2019 Pazar 1. Gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi 2. Gün

13 Ağustos 2019 Salı 3. Gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba 4. Gün