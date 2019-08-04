04.08.2019 - 18:45
Kurban Bayramı kaç gün tatil oldu? Bayram ne zaman başlıyor?
Kurban Bayramı için heyecan dorukta. Artık çok az bir sürenin kaldığı bayram öncesi en çok merak edilen konu bayram tatili kaç gün oldu sorusunun cevabı. İşte merakla araştırılan hem bu sorunun yanıtı hem de 2019 Kurban Bayramı başlangıç tarihi...
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız bir yandan kurban ibadetleri bir yandan da bayram tatili için arayışlarını sıklaştırdı. Peki merakla beklenen Kurban Bayramı hangi gün başlıyor ve bayram tatili kaç gün yapılacak?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
10 Ağustos Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi.
11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. günü
12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. günü
13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. günü
14 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. günü
Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe ve 1. gün hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 5 gün tatil olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.