Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2019 bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı bu yıl hangi günlere denk geliyor? Vatandaşların sabırsızlıkla araştırdığı Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. İşte 2019 Kurban Bayramı günleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 Ağustos 2019 Pazar 1.Gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi 2. Gün

13 Ağustos 2019 Salı 3. Gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba 4. Gün