31.07.2019 - 21:36
Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün oldu?
Bu gece Ağustos ayına girmemizle beraber Kurban Bayramı ayı da başlamış oluyor. Peki Kurban Bayramı bu yıl hangi tarihlerde idrak edilecek? İşte 2019 Kurban Bayramı tarihleri ve bayram tatili ile ilgili tüm ayrıntılar...
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı için de tatil beklentisi içinde olan vatandaşlar bayramda kaç gün tatil olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 2019 yılı Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
10 Ağustos Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi.
11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. günü
12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. günü
13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. günü
14 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. günü
Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe ve 1. gün hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 5 gün tatil olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.