Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün oldu?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı için de tatil beklentisi içinde olan vatandaşlar bayramda kaç gün tatil olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 2019 yılı Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

10 Ağustos Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi.

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. günü

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. günü

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. günü

14 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. günü

Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe ve 1. gün hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 5 gün tatil olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.