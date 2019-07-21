21.07.2019 - 14:41
Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? Bayram tatili kaç gün?
2019 Kurban Bayramı için artık hazırlıklar başladı. Yurt genelinde bayramı bekleyen milyonlarca vatandaşımız gerek kurban ibadetlerini yerine getirmek gerekse tatil hazırlıkları yapmak için bayram tatili ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı bu yıl hangi günlere denk geliyor? Vatandaşların sabırsızlıkla araştırdığı Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. İşte 2019 Kurban Bayramı günleri...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
11 Ağustos 2019 Pazar 1.Gün
12 Ağustos 2019 Pazartesi 2. Gün
13 Ağustos 2019 Salı 3. Gün
14 Ağustos 2019 Çarşamba 4. Gün