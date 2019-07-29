29.07.2019 - 10:54
Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlıyor?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı için de tatil beklentisi içinde olan vatandaşlar bayramda kaç gün tatil olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 2019 yılı Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?
Dini bayramlarımız arasında yer alan Kurban Bayramı için artık kısa bir süre kaldı. Kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar ve bayram için tatil planlarını şimdiden hazırlayanlar bayram tatilinin kaç gün süreceğini de merak ediyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
10 Ağustos Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi.
11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. günü
12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. günü
13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. günü
14 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. günü
Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe ve 1. gün hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 5 gün tatil olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.