Kurban Bayramı ne zaman? Hangi tarihte?

Müslümanlar için Kurban Bayramı büyük bir önem arz ediyor. Maneviyatın had safhaya çıktığı, paylaşmanın önemini vurgulayan Kurban Bayramı'nın 2020 yılında ne zaman kutlanacağı merak ediliyor. İşte o tarih...



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 yılında Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü Kurban Bayramı'nın 1. günü... Bayramın son günü ise 3 Ağustos Pazartesi... Bayram hafta sonuna denk geldiği için 9 günlük bir tatil beklenmiyor.