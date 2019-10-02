02.10.2019 - 10:38 |
Kurban Bayramı ne zaman? Hangi tarihte?
İslam aleminin hicri takvimine göre zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutladığı Kurban Bayramı'na oldukça uzun bir süre var. Fakat Müslümanlar zaman zaman 2020'de Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
Müslümanlar için Kurban Bayramı büyük bir önem arz ediyor. Maneviyatın had safhaya çıktığı, paylaşmanın önemini vurgulayan Kurban Bayramı'nın 2020 yılında ne zaman kutlanacağı merak ediliyor. İşte o tarih...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2020 yılında Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü Kurban Bayramı'nın 1. günü... Bayramın son günü ise 3 Ağustos Pazartesi... Bayram hafta sonuna denk geldiği için 9 günlük bir tatil beklenmiyor.