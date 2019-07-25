Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştrılmaya devam ediyor. Binlerce vatandaşın büyük bir göç dalgası yaratmasına neden olacak Kurban Bayramı öncesinde memleketine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs biletlerini almaya başladı. Bugün yapılan açıklama ile otobüslerin ek seferleri için bilet satışına başlandığı duyuruldu. Bunun yanı sıra kurban ibadetini yerine getirecek olan binlerce müslüman kurban pazarlarına akın etmeye başladı. Kurban Bayramını ekstra tatil fırsatı olarak gören vatandaşlar ise bayram tatilinin kaç gün olacağı sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte Kurban Bayramı hakkında merak edilen tüm soruların detayları...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 Ağustos 2019 Pazar 1.Gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi 2. Gün

13 Ağustos 2019 Salı 3. Gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba 4. Gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı bu yıl 11 Ağustos 14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı Çarşamba akşamı sona erecek. Cuma mesai bitimi ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 14 Ağustos akşamı son bulacak. Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilmesi halinde Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi vatandaşlar 9 günlük tatilin tadını çıkaracak. Aksi takdirde Kurban Bayramı tatili 5 gün sürecek.