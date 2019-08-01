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01.08.2019 - 09:31

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan'dan bayram tatili açıklaması

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramını memleketlerinde geçirebilmek veyahut tatil beldelerinde dinlenebilmek için gün sayıyor. Güneş, deniz ve kum tatilinin yanı sıra bayramda kurban ibadetini yerine getirecek olan binlerce vatandaş kurban pazarlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan'dan bayram tatili açıklaması

Kurban Bayramı tatilinin başlaması için artık çok kısa bir süre kaldı. 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan kurban bayramında Allah rızası için kesilecek olan kurbanlar ihtiyaç sahipleri ve yakın akraba ile paylaşılarak bayram sevinci ortaklaşa yaşanacak. Kurban Bayramı tatilinde kurban ibadetini yerine getirecek olanların yanı sıra tatile çıkacak olanların sayısı da oldukça fazla. Deniz kum ve güneşin tadını bu süreçte çıkarmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

10 Ağustos Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi.

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. günü
12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. günü
13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. günü
14 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. günü

Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe ve 1. gün hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 5 gün tatil olacak.

BAKAN ALBAYRAK'DAN BAYRAM TATİLİ AÇIKLAMASI

9 Ağustos mesai bitimi ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 14 Ağustos Çarşamba akşamı sona erecek. Bayram tatili 9 gün olacak mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlara Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan üzücü haber geldi. Berat Albayrak sürecin 9 güne uzatılmasına sıcak bakmıyoruz açıklamasında bulundu.

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kameradaBursa'da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Yunus Emre'nin mahallede bisiklet sürerken son görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.
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