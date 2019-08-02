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02.08.2019 - 10:07

Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayram tatilini heyecanla bekleyen vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Kurban Bayramı için 9 günlük tatil beklentisi gerçekleşecek mi?

Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı'nda yapılan 9 günlük tatilin ardından Kurban Bayramı için de 9 günlük tatil beklentisi oluştu. Fakat Kurban Bayramı için tatil açıklaması yapılmadı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

10 Ağustos Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi.

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. günü
12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. günü
13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. günü
14 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. günü

Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe ve 1. gün hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 5 gün tatil olacak.

ABD’de yakıtı biten uçak otobana indiABD’de yakıtı biten küçük bir uçak araç trafiğinin olduğu otobana acil iniş yaptı. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı o görüntüler çevredeki araçlar tarafından kaydedildi.
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