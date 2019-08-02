Ramazan Bayramı'nda yapılan 9 günlük tatilin ardından Kurban Bayramı için de 9 günlük tatil beklentisi oluştu. Fakat Kurban Bayramı için tatil açıklaması yapılmadı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

10 Ağustos Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi.

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. günü

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. günü

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. günü

14 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. günü

Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe ve 1. gün hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 5 gün tatil olacak.