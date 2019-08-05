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05.08.2019 - 08:29

Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Arefe günü ne zaman?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan adını Kurban ibadetinden alan Kurban Bayramının idrak edileceği tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar kurban pazarlarında arayışlarına başladı. Kılınacak olan kurban bayramı namazının ardından kesilecek olan kurbanların etleri yakın akraba ve ihtiyaç sahipleri ile paylaştırılacak. Peki Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Arefe günü ne zaman?

Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca müslüman Kurban ibadetini yerine getirebilmek için artık gün sayıyor. Allah rızası için kesilecek olan kurbanların etleri ihtiyaç sahipleri ve yakın akraba ile paylaşılacak. Böylelikle yapılan paylaşımlar ile herkesin bayram sevincine ortak olması sağlanacak. Kurban Bayramına kısa bir süre kala bayram tatilinin kaç gün olduğu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? İşte bayrama ilişkin merak edilenler...

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

10 Ağustos Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi.

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. günü
12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. günü
13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. günü
14 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. günü

Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe ve 1. gün hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 5 gün tatil olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.

 

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