Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Emekliye bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Kurban Bayramı öncesinde bayram tatilinin kaç gün olacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayramın ilk günü Pazar gününe denk geliyor. Cuma mesai çıkışı ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar Çarşamba günü sona erecek olan bayram için Perşembe ve Cuma günleri de birleştirilir mi sorusuna yanıt arıyor. Henüz konuya ilişkin resmi makamlardan net bir açıklama gelmedi Peki Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili Cuma akşamı mesai bitimi ile başlayacak. 10 Ağustos Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 14 Ağustos Çarşamba akşamı sona erecek. Perşembe ve Cuma günleri için çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan izin alabilen vatandaşlar 9 gün sürecek bayram tatilinin keyfini çıkaracak?

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı’nda 1000’er lira ikramiye alan emekliler, Kurban Bayramı’nda da aynı miktarda ikramiyeye hak kazanacak. Arife gününün 10 Ağustos Cumartesi’ye denk gelmesi nedeniyle ikramiyelerin 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Emekli maaş ve ikramiyelerinin verileceği tarih, SGK’nın resmi açıklamasıyla kesinleşecek.